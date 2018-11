O Chile tentará convencer o Reino Unido a retirar o espetacular moai de rocha vulcânica Hoa Hakananai’a da sala do museu de Londres em que está exposto e o devolver à remota Ilha de Páscoa, situada no meio do Oceano Pacífico, de onde marinheiros ingleses o tiraram há 150 anos.

