Com barricadas incendiárias em várias partes da cidade, Santiago enfrentou uma greve geral convocada por cerca de cem organizações sociais nesta terça-feira (12) para pressionar o governo de Sebastián Piñera a aprofundar as prometidas reformas sociais. Na Rodovia do Sol, grandes barricadas impediam a passagem de veículos em ambas as direções.