China adverte manifestantes em Hong Kong  

As manifestações em Hong Kong têm incomodado o governo central da China. Nesta terça-feira (6), Pequim fez uma dura advertência aos manifestantes, que protestam há dois meses contra as autoridades locais.

A advertência se deu um dia após uma Greve Geral em Hong Kong, que gerou caos no trânsito, bloqueou trens e paralisou aeroportos. O porta-voz do Escritório de Assuntos de Hong Kong e Macau, Yang Guang, chegou a dizer que “quem brinca com fogo morre queimado”, ao se referir a um grupo de manifestantes considerados violentos. Além disso, deixou claro que população não deve subestimar o “imenso poder” do governo central da China.

As manifestações iniciaram contra um projeto de lei que permite a extradição de habitantes para a China. O projeto foi suspenso, mas os manifestantes exigem a retirada definitiva do texto, além da renúncia da chefe do Executivo local, Carrie Lam. Ao longo dos protestos, os manifestantes reportaram forte repressão por parte das autoridades, e os funcionários públicos aderiram ás manifestações na semana passada.

