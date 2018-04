China anuncia tarifa de 25% para importações dos Estados Unidos

A China anunciou nesta quarta-feira (04) tarifas de 25% para a importação de produtos dos Estados Unidos, em uma nova etapa na guerra comercial com o país, poucas horas depois de Washington ter publicado uma lista de mercadorias chinesas que serão tarifadas.

O Ministério do Comércio da China citou 106 famílias de produtos americanos, como soja, carne, uísque, produtos químicos, cigarros, carros e aviões, mas indicou que a data de aplicação ainda será anunciada. Na segunda-feira (02), a China já havia anunciado tarifas sobre 128 produtos americanos no valor de US$ 3 bilhões. A medida incluía itens como carne de porco, vinho e frutas e era uma resposta às taxas de importação de Washington sobre o aço e alumínio chineses, anunciadas em 8 de março.

“Não há vencedores em uma guerra comercial e quem a inicia provoca danos a si mesmo e aos demais”, completou o porta-voz, antes de informar que a questão das tarifas de importação americanas foi levada à OMC (Organização Mundial do Comércio).

O governo do presidente Donald Trump anunciou na terça-feira (03) uma lista de produtos importados chineses, por um valor total de US$ 50 bilhões, que deverão pagar novas tarifas. A medida é uma represália ao que Washington considera a transferência forçada de tecnologia americana às empresas chinesas.

A lista americana publicada na terça-feira contém quase 1.300 produtos, de eletrônicos a peças de aviões, passando por satélites, remédios e máquinas. As tarifas, que seriam de 25%, ainda precisam ser aprovadas e não poderiam entrar em vigor antes de maio.

O governo dos Estados Unidos, cuja competitividade depende de sua capacidade para inovar, abriu em agosto de 2017 uma investigação em nome do artigo 301 de sua legislação comercial sobre supostas violações chinesas ao direito de propriedade intelectual.

Washington critica em particular o sistema de coempresa imposto por Pequim às companhias americanas. Com o sistema, as empresas que desejam ter acesso ao mercado chinês precisam, obrigatoriamente, associar-se a um grupo local e compartilhar com este sua tecnologia.

Nova etapa

O anúncio de Pequim nesta quarta representa uma nova etapa na guerra comercial entre as duas principais economias mundiais, que afeta produtos avaliados em um total de US$ 100 bilhões. Esse valor representa 17% do comércio entre os dois países em 2017, que alcançou US$ 580 bilhões.

A decisão é simbólica porque até agora Pequim não havia anunciado medidas contra produtos vitais da economia americana, como a soja ou os automóveis. Um terço da produção de soja americana é vendido para a China (14 bilhões no ano passado), um produto procedente em grande parte dos Estados rurais que votaram em sua maioria em Trump na eleição presidencial de 2016.

As tarifas também afetarão os aviões americanos de menos de 45 toneladas – menores que as aeronaves comerciais fabricadas pela Boeing –, como os jatos privados Gulfstream V e outros similares utilizados por parte da elite chinesa.

