A China está aberta ao diálogo a princípio, disse nesta segunda-feira (4) o Ministério das Relações Exteriores do país, um dia depois de Pequim ter alertado que qualquer acordo comercial firmado com Washington será anulado se os Estados Unidos implementar tarifas. Os EUA e a China ameaçaram impor tarifas de até US$ 150 bilhões um contra o outro.

