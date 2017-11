China envia emissário à Coreia do Norte para negociar a crise nuclear

O governo americano acredita que a pressão pode ser maior, mas os chineses vão se ater às restrições adotadas na ONU. Os diplomatas chineses denunciam as sanções unilaterais adotadas por Washington, que prejudicam os esforços de paz. Chineses e russos defendem um esforço mútuo: a interrupção simultânea dos testes nucleares e balísticos norte-coreanos e das manobras militares conjuntas organizadas por americanos e sul-coreanos

Trump

“Donald Trump ofendeu a Coreia do Norte, o seu líder e, por isso, deve ser condenado à morte.” É isso que defende um editorial publicado pelo jornal oficial do regime de Pyongyang, que ainda acusa o presidente americano de ser covarde.

“O pior crime pelo qual ele nunca poderá ser perdoado é ter ousado atacar com maldade a dignidade do supremo líder”, diz o editorial do Rodong Sinmun. “Ele deveria saber que é apenas um criminoso hediondo condenado à morte pelo povo norte-coreano”, completa.

Desde que começou a exercer a presidência, Trump assumiu uma posição de força em relação ao regime de Pyongyang, com ataques verbais (recíprocos) praticamente diários. Na recente visita que realizou à Ásia, o presidente americano voltou a insistir no tema. No entanto, não visitou a zona desmilitarizada que divide as duas Coreias, o que lhe mereceu o título de covarde atribuído pelo editorial.