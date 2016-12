China inaugura a ponte mais alta do mundo

A China inaugurou nesta quinta-feira (29) a ponte mais alta do mundo, que fica 565 metros acima do rio Nizhu e liga as províncias de Yunnan e Guizhou. A ponte de Beipanjiang tem 1.341 metros de extensão e custou 1 bilhão de iuanes (cerca de R$ 472 milhões).

A estrutura começou a ser construída em 2013 e foi finalizada em setembro. Mais de 1 mil engenheiros e técnicos participaram da obra. Localizada sobre o vale de Beipanjiang, a ponte tem a maior distância vertical entre sua plataforma e a superfície terrestre, com uma altura equivalente à de um edifício de 200 andares, segundo o Departamento de Transportes de Guizhou.