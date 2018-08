A província chinesa de Liaoning aumentará as inspeções em fazendas de porcos e mercados, e reforçará o monitoramento do transporte de suínos, depois que o primeiro caso de peste suína africana do país foi reportado na região, informou o jornal local Liaoning Daily nesta segunda-feira (6). A China abateu cerca de 913 suínos perto de Shenyang, capital de Liaoning.

