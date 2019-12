Notas Mundo China promete mais abertura e política monetária prudente

12 de dezembro de 2019

A China concluiu nesta quinta-feira (12) uma importante reunião econômica anual, prometendo se abrir “de maneira mais ampla” aos investimentos estrangeiros e de conduzir uma política monetária “prudente” em 2020. A conferência do Partido Comunista e do governo, realizada em Pequim, foi uma oportunidade para revisar as políticas anteriores.

