A China respondeu rapidamente Donald Trump e ameaçou adotar represálias contra o governo dos Estados Unidos, que encerrou uma trégua na guerra comercial entre os países com o anúncio de uma ampliação das tarifas sobre todas as importações chinesas. O ministério chinês do Comércio acusou Washington de infringir gravemente o “consenso” alcançado por Trump e o presidente chinês Xi Jinping.

Deixe seu comentário: