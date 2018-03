O governo da China se renovou nesta segunda-feira (19) com 11 novos rostos em seu gabinete ministerial, entre eles, um novo ministro da Defesa, Wei Fenghe, em substituição a Chang Wanquan; e outro da Justiça, Fu Zhenghua, que entra no lugar de Zhang Jun, que agora ocupa o cargo de procurador-geral do Estado.

