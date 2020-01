Mundo China suspende viagens turísticas ao exterior para tentar conter o surto de coronavírus

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2020

A China vai suspender todas as viagens turísticas que partem do país para tentar conter o surto de coronavírus. O presidente chinês disse neste sábado (25) que o vírus está se espalhando de maneira acelerada e que o país enfrenta uma “situação grave”.

“Dada a grave situação de uma epidemia que se acelera, é necessário fortalecer a liderança centralizada e unificada do Comitê Central do Partido”, disse em coletiva de imprensa Xi Jinping. Segundo o balanço mais recente, foram registrados ao menos 1.372 casos de infecção e 41 mortes por complicações da doença no país.

As restrições de excursões para o exterior passam a valer a partir de segunda-feira (27). De acordo com a Associação de Turismo da China, as viagens domésticas já estavam sob restrição desde sexta-feira (24). Uma empresa chinesa de transporte por aplicativos informou que, a partir de domingo (26), as corridas intermunicipais, partindo ou chegando de Pequim, também serão restringidas.

A região mais afetada tem, desde sexta-feira, restrições de circulação que afetam cerca de 40 milhões de pessoas. As restrições incluem fechamento de estações de trens, rodoviárias, transportes urbanos e de circulação de carros por algumas estradas. As autoridades ainda não informaram quando essas medidas serão retiradas.

Coronavírus em 4 continentes

Até o momento, além da China, que tem o maior número de confirmações da doença, dez países em quatro continentes já identificaram e isolaram pacientes com coronavírus.

