Uma mulher chinesa foi presa, na manhã desta segunda-feira (26), tentando embarcar no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, com ouro, dinheiro e cristais não declarados. Ela viajaria para Pequim. Servidores da Receita Federal encontraram mais de US$ 60 mil e cristais dentro de embalagens de chocolates.

