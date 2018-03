Chocofest na Magia da Páscoa 2018: mais de 100 atrações em duas semanas

A programação do maior evento de Páscoa do Brasil será intensa e promete encantar mais de 150 mil visitantes que devem chegar à Serra Gaúcha para um dos períodos mais concorridos do ano e que provoca maior participação pública e infantil: a Páscoa. As ruas de Nova Petrópolis/RS já começam a receber a decoração de Páscoa e o coloridos dos personagens, coelhos, ovos, fachadas e vitrines decoradas, além de guirlandas, doces e muitas flores. A Rua Coberta da cidade se transforma em um mundo lúdico e passa a se chamar Planeta das Guloseimas, com feira, personagens, brinquedos, chocolates e muitas atrações ao longo do dia.

A 20ª edição da Chocofest, evento que migrou de Gramado para Nova Petrópolis e se uniu ao evento Magia da Páscoa, inicia na noite de quinta-feira, dia 22 de março com o Preview do evento, às 19 horas, que terá a apresentação da Banda Municipal de Nova Petrópolis e do espetáculo Teatral Escola de Bonecos. O show beneficente e terá arrecadação de alimentos que serão entregues para a APAE do município.

Já no dia 23 de março, às 18 horas, ocorre a Solenidade de Abertura com a entrega da chave do município ao Conde Guloseima, anfitrião e personagem principal do evento, e que chegará a Nova Petrópolis com uma turma de personagens animados e que farão a festa.

Programação intensa no primeiro fim de semana

O primeiro fim de semana de evento terá dezenas de atrações exposição de ovos gigantes pintados por artistas plásticos da cidade, decoração das ruas pela comunidade, escolas e entidades, contação de histórias, maquiagem artística e de chocolate, passeios de trem, apresentações musicais e teatrais, oficinas de reciclagem, espaço de recreação, foodtruck, paradas do Conde Guloseima e a grande atração: o Desfile de Páscoa Chocofest na Magia da Páscoa.

O desfile ocorre nas tardes de sábado e domingo, dias 24 e 25 de março, às 15h30 e percorre a Avenida 15 de Novembro, com carros alegóricos, música, personagens, muita cor e cerca de 100 crianças e adolescentes, voluntários, das escolas do município que desfilarão caracterizados de personagens.

A programação segue na segunda semana do evento com todas as atrações diárias e o feriado de Páscoa terá mais dois desfiles. A Semana Santa conta com programação religiosa especial com mais 40 ações entre missas, cultos, colheita da macela, entre outros.

Mais informações no site: www.chocofest.com.br. A Chocofest na Magia da Páscoa é uma iniciativa da Associação de Bandas e Conjuntos Musicais, apoio da Prefeitura Municipal, e organização da Rossi & Zorzanello. Patrocínio da Florybal Chocolates, Avianca, Banrisul e Sicredi Pioneira com apoio do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

SERVIÇO

Quinta-feira, 22 de março

Preview com espetáculo beneficente/ 19h – Rua Coberta

Abertura com a Banda Municipal de Nova Petrópolis

Espetáculo de Boas Vindas: Escola de Coelhos – Cia Lisi Berti

*Arrecadação de alimentos para campanha beneficente em prol da APAE de Nova Petrópolis

Sexta-feira, 23 de março

10h – Abertura do Planeta das Guloseimas com hasteamento da bandeira do evento Praça das Flores

10h/13h/18h – Sessão de autógrafos na Casa do Conde Guloseima e Condessa Doçura – Praça das Flores e também na Casa Vovó Duquesa – junto ao Labirinto

10h às 20h – Chimarrão na praça com o Coelho Gaudériona Praça das Flores

10h às 20h – Páscoa no Mundo/ Exposição dos Ovos Gigante na Praça das Flores

10h às 20h – Osterbaum/Leve seu ovinho para enfeitar a Árvore de Páscoa Osterbaum Praça das Flores

10h às 20h – Maquiagem de Chocolate/Rua Coberta/Planeta das Guloseimas

10h às 20h – Oficina de Reciclagem/Rua Coberta/Planeta das Guloseimas

10h às 20h – Espaço de Recreação Florybal/Praça das Flores

10h às 20h – Trem das Guloseimas/Praça das Flores

10h às 20h – Foodtruck – Praça de alimentação do Coelho/Praça das Flores

10h às 20h – Atividades no Multipalco com os personagens /Multipalco do Planeta das Guloseimas

18h – Abertura Oficial do Evento com a entrega da chave da cidade para o Conde Guloseima/Rua Coberta/Planeta das Guloseimas

20h – Arriamento da bandeira e encerramento das atividades do dia/Rua Coberta/Planeta das Guloseimas

Sábado, 24 de março

10h – Abertura do Planeta das Guloseimas com hasteamento da bandeira/Praça das Flores

10h/13h/18h – Sessão de autógrafos Casa do Conde Guloseima e Condessa Doçura – Praça das Flores e Casa Vovó Duquesa – junto ao Labirinto

12h30/13h30/16h30 Casa da Vovó Duquesa – contação de história/Casa da Vovó Duquesa junto ao Labirinto

10h às 20h – Chimarrão na praça com o Coelho Gaudério/Praça das Flores

10h às 20h – Páscoa no Mundo – Exposição dos Ovos Gigantes/Praça das Flores

10h às 20h – Osterbaum – Leve seu ovinho para enfeitar a Árvore de Páscoa Osterbaum/Praça das Flores

10h às 20h – Maquiagem de Chocolate/Rua Coberta/Planeta das Guloseimas

10h às 20h – Maquiagem Artística/Rua Coberta/Planeta das Guloseimas

10h às 20h – Oficina de Reciclagem/Rua Coberta/Planeta das Guloseimas

10h às 20h – Espaço de Recreação Florybal/Praça das Flores

10h às 20h – Trem das Guloseimas/Praça das Flores

10h às 20h – Foodtruck – Praça de alimentação do Coelho/Praça das Flores

10h às 20h – Atividades no Multipalco com os personagens /Multipalco do Planeta das Guloseimas

10h30 – Osterbaumfest – Montagem das Osterbaums (Árvores de Páscoa) com bandinha típica alemã/Avenida 15 de Novembro a partir da Aldeia do Imigrante até Praça das Flores

12h – Pequenas Cantoras da Serra Gaúcha com Grupo Acordes/Multipalco do Planeta das Guloseimas

14h – Orquestra Jovem do RS (Apoio da SEDACTEL)/Multipalco do Planeta das Guloseimas

15h30 – Desfile de Páscoa – Chocofest na Magia da Páscoa/Avenida 15 de Novembro

17h30 – Espetáculo Escola de Coelhos – Cia Lisi Berti /Multipalco do Planeta das Guloseimas

19h – Orquestra de Sopros de Nova Petrópolis/Multipalco do Planeta das Guloseimas

20h – Encerramento das atividades do dia e arriamento da bandeira/Praça das Flores

Domingo, 25 de março

10h – Abertura do Planeta das Guloseimas com hasteamento da bandeira /Praça das Flores

10h/13h/18h – Sessão de autógrafos Casa do Conde Guloseima e Condessa Doçura/Praça das Flores e Casa Vovó Duquesa – junto ao Labirinto

12h30/13h30/16h30 – Contação de histórias /Casa da Vovó Duquesa junto ao Labirinto

10h às 20h – Chimarrão na praça com o Coelho Gaudério/Praça das Flores

10h às 20h – Páscoa no Mundo – Exposição dos Ovos Gigantes/Praça das Flores

10h às 20h – Osterbaum – Leve seu ovinho para enfeitar a Árvore de Páscoa Osterbaum/Praça das Flores

10h às 20h – Maquiagem de Chocolate/Rua Coberta/Planeta das Guloseimas

10h às 20h – Maquiagem Artística/Rua Coberta/Planeta das Guloseimas

10h às 20h – Oficina de Reciclagem/Rua Coberta/Planeta das Guloseimas

10h às 20h – Espaço de Recreação Florybal /Praça das Flores

10h às 20h – Trem das Guloseimas/Praça das Flores

10h às 20h – Foodtruck – Praça de alimentação do Coelho/Praça das Flores

10h às 20h – Atividades no Multipalco com os personagens/Multipalco do Planeta das Guloseimas

11h30 – Paradinha do Conde Guloseima/Avenida 15 de Novembro

15h30 Desfile de Páscoa – Chocofest na Magia da Páscoa/Avenida 15 de Novembro

17h30 – Baile da Vovó Duquesa com apresentação do Grupo de Dança “As Margaridas” Rua Coberta/Planeta das Guloseimas

19h – Apresentação Banda Municipal Nova Petrópolis/Multipalco do Planeta das Guloseimas

20h- Encerramento das atividades do dia e arriamento da bandeira/Praça das Flores

