Chocofest na Magia da Páscoa terá quatro grandes desfiles

Coelhos, crianças, carros alegóricos e personagens do Chocofest e do mundo das histórias infantis vão encher de cor e magia uma das principais avenidas de Nova Petrópolis: a 15 de Novembro.

Um desfile encantado que mostrará toda a magia do período da Páscoa e que aborda, através de suas alegorias, o encantamento do universo infantil. Coelhos coloridos, borboletas gigantes, bebês fofinhos, doces, ovos e diversos personagens fazem a festa. E a criançada? Eles ficam eufóricos, cantam, dançam e abraçam todos os amiguinhos do Conde Guloseima e Condessa Doçura que ficam bem pertinho do público em um interação adorável. Uma festa só! E o melhor: o evento não terá cobrança de ingressos. As atrações são gratuitas.

Ponto alto do Chocofest na Magia da Páscoa, maior evento de Páscoa do país, o Desfile deve atrair milhares de turistas em uma explosão de cores, música e alegria. A 15 de Novembro vai fervilhar quando o Conde Guloseima, a Condessa Doçura e todos os demais personagens do Chocofest, com seus carros alegóricos, passarem em um desfile interativo, com muita música e diversão. A emoção para crianças e adultos está garantida nos dias 24, 25, 31 de março e 1º de abril, a partir das 15h30.

O desfile terá a participação de pelo menos 110 crianças voluntárias, moradoras do município, e selecionadas pela organização do evento em uma ação de envolvimento comunitário realizada nas escolas da cidade. A atração faz parte da programação do Chocofest na Magia da Páscoa que ocorre de 22 de março a 1º e abril de 2018.

‘Será um evento mágico e brilhante. Convidamos os turistas a se hospedarem na nossa cidade, fazerem suas refeições aqui e que possam conhecer nosso comércio e nossos pontos turísticos durante o Chocofest na Magia da Páscoa. Nossa cidade estará pronta para receber todos com uma oferta grande de atrações, shows e muita coisa legal, com entrada gratuita para todos”, destaca o prefeito de Nova Petrópolis, Régis Luis Hahn, que fará a entrega da chave da cidade para o Conde Guloseima durante a Solenidade de Abertura do evento no dia 23 de março, a partir das 18 horas no palco principal do evento que fica na Rua Coberta, espaço que será transformado no Planeta das Guloseimas para o período.

A Chocofest na Magia da Páscoa em Nova Petrópolis é promovida pela Associação das Bandas e Conjuntos Musicais com apoio da Prefeitura de Nova Petrópolis e organização da Rossi & Zorzanello Feiras e Empreendimentos. Assinam o evento Banrisul, Florybal Chocolates e Avianca Brasil.

Programação/Desfile de Páscoa – Chocofest na Magia da Páscoa

Dias 24, 25 e 31 de março e 1º de abril de 2018/Sempre às 15h30/Avenida 15 de Novembro/ Entrada gratuita/ Nova Petrópolis/RS/ www.chocofest.com.br

Deixe seu comentário: