Chocofest na Magia da Páscoa terá Solenidade de Abertura na noite desta sexta-feira

A Chocofest na Magia da Páscoa, maior evento de Páscoa do Brasil, terá a Solenidade de Abertura na noite desta sexta-feira, dia 23, a partir das 18 horas, na Rua Coberta de Nova Petrópolis. A cerimônia reunirá autoridades, empresários e comunidade em geral para o início oficial. A chave da cidade será entregue ao mascote do evento, o Conde Guloseima, que chega na cidade com sua turma de personagens como a Condessa Doçura, sua esposa, e a Vovó Duquesa.

Preview

Na noite desta quinta-feira, dia 22, centenas de adultos e crianças se reuniram na Rua Coberta para o preview do evento, uma ação beneficente com arrecadação de alimentos para a APAE de Nova Petrópolis. Apresentaram-se a Banda Municipal de Nova Petrópolis e a a peça teatral Escola de Coelhos. As crianças do município participaram de uma ação onde pintaram o Conde Guloseima e concorreram a duas cestas de chocolates oferecidas pela Florybal. A noite encerrou com a presença do personagem Chocolito, que fez a alegria das crianças.

Primeiro fim de semana

O primeiro fim de semana de evento terá dezenas de atrações exposição de ovos gigantes pintados por artistas plásticos da cidade, decoração das ruas pela comunidade, escolas e entidades, contação de histórias, maquiagem artística e de chocolate, passeios de trem, apresentações musicais e teatrais, oficinas de reciclagem, espaço de recreação, foodtruck, paradas do Conde Guloseima e a grande atração: o Desfile de Páscoa Chocofest na Magia da Páscoa.

O desfile ocorre nas tardes de sábado e domingo, dias 24 e 25 de março, às 15h30 e percorre a Avenida 15 de Novembro, com carros alegóricos, música, personagens, muita cor e cerca de 100 crianças e adolescentes, voluntários, das escolas do município que desfilarão caracterizados de personagens.

A programação segue na segunda semana do evento com todas as atrações diárias e o feriado de Páscoa terá mais dois desfiles. A Semana Santa conta com programação religiosa especial com mais 40 ações entre missas, cultos, colheita da macela, entre outros.

Mais informações e programação no site: www.chocofest.com.br. A Chocofest na Magia da Páscoa é uma iniciativa da Associação de Bandas e Conjuntos Musicais, apoio da Prefeitura Municipal, e organização da Rossi & Zorzanello. Patrocínio da Florybal Chocolates, Avianca, Banrisul, Corsan e Sicredi Pioneira com apoio do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

