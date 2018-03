Chocofest promove arrecadação de alimentos para escolas

O maior evento de Páscoa do Brasil, a Chocofest, promove nesta semana de Páscoa uma ação social importante. É a campanha de arrecadação de alimentos. Os donativos arrecadados serão distribuídos nas escolas de Nova Petrópolis ao final do evento. Os moradores de Nova Petrópolis e turistas, estão sendo convidados a doar 01 kg de alimento não perecível, ou mais, entregando nos dois pontos de coleta da Rua Coberta/Planeta das Guloseimas.

Ação beneficente segue até o domingo de Páscoa, dia 1º de abril e é uma parceria entre a Rossi & Zorzanello, Associação de Bandas e Conjuntos Musicais, Prefeitura de Nova Petrópolis e entidades do município.

“Ao formatarmos a Chocofest sempre trabalhamos para não sermos apenas um evento de passagem mas sim, deixar um legado, principalmente valorizando ações sociais. Por isso a Chocofest sempre conta com a participação da comunidade como este ano na decoração da cidade e também com os voluntários que participam da programação como as mais de 100 crianças que fazem parte do Desfile de Páscoa. Além disso, tivemos a campanha de arrecadação de alimentos para a APAE na primeira semana e agora na segunda semana focamos na arrecadação de alimentos que serão doados para as escolas da cidade. Contamos com a participação de todos”, convida a diretora da Rossi & Zorzanello, Marta Rossi, uma das responsáveis pela concepção, formatação e organização do evento.

A Chocofest na Magia da Páscoa

Maior evento do Brasil, a Chocofest está sendo realizada em Nova Petrópolis/RS com mais de cem atrações de 22 de março à 1º de abril. O evento visita a Magia da Páscoa, tradicional evento de Páscoa do Município. Esta é a 20ª edição da Chocofest que já ocorreu em Gramado e em Canela. Na semana de Páscoa a programação é intensa e gratuita, reunindo atrações culturais, musicais e lúdicas, além de uma programação especial religiosa alusiva a Semana Santa. Mais informações e programação completa: www.chocofest.com.br.

Deixe seu comentário: