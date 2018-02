Chocolateria curitibana lança linha especial para Páscoa

Explorar sabores e texturas de um fruto tão especial como o cacau, é a proposta da Cuore di Cacao para a Páscoa 2018. Intitulada “Do Cacau ao Chocolate”, a linha deste ano traz toda a excelência dos mais de 10 anos de história da chocolateria criada pelas irmãs Bibiana e Carolina Schneider. A qualidade dos produtos da premiada marca curitibana começa com o conceito “Bean to Bar”, no qual o cacau é selecionado e negociado direto com o produtor de cacau fino. Na sequência, a separação, torrefação, refinamento e preparo das amêndoas do cacau é realizado na fábrica da Cuore di Cacao, resultando em um chocolate único e exclusivo.

“A inspiração para a Páscoa 2018 foi a nossa história e a nossa relação com o cacau. Além disso, queremos mostrar um pouco mais do nosso processo de produção diferenciado: o ‘Bean to Bar’. Ele ainda é pouco difundido no Brasil. Nós produzimos nosso chocolate a partir das amêndoas do cacau, extraindo todas as possibilidades, aqui mesmo na chocolateria. Os sabores de Páscoa servem como uma narrativa, para contarmos um pouco de tudo isso, que para nós, é tão especial”, comenta Bibiana.

As novidades para 2018 começam pelas criações exclusivas, como o Estojo Degustação (R$ 98, 165g), que traz três mini ovos com diferentes percentuais de cacau: 55%, 70% e 85%. Outras novidades ficam por conta das opções para compartilhar: a Caixa de Ovinhos para Rechear (R$ 180), que traz casquinhas de ovinhos ao leite e amargo que podem ser recheadas pelo cliente com dois sabores (caramelo de cumaru e o creme de avelãs com chocolate); e os Ovos de Corte (R$ 144), disponíveis em dois sabores: Gianduia brasileira (meio ovo recheado com gianduia de castanha de cajú) e Nocciola (meio ovo recheado em 5 camadas diferentes). Ambos pesam 265g cada e são acompanhados por tábua e faquinha de corte.

As estrelas da coleção são três lançamentos especiais, Ovos de Páscoa que trazem as coordenadas geográficas com a origem do cacau com o qual foi feito o chocolate. O primeiro é o “Ovo de Chocolate ao Leite”, preparado com 60% de cacau. O segundo é o “Ovo de Chocolate Amargo”, preparado com 70% de cacau recheado com ganache feita a partir da redução da polpa de cacau fresco. O terceiro lanãmento é o “Ovo de Chocolate ao Leite com Crocante de Nibs de Cacau e Melado de Cana”. Os 3 ovos têm 250g cada e são encontrados em embalagens elegantes e exclusivas, contendo 1 aquarela pintada pelo ilustrador Sampaio, que pode ser destacada da caixa e emoldurada (R$ 165).

Outra grande novidade fica por conta da caixa de ovinhos recheados, que custa R$ 95 e traz 360g de chocolate. A caixa traz seis ovinhos de chocolate (no tamanho de ovos de galinha) em sabores consagrados da marca: capim limão, paçoca cremosa, tangerina com alecrim, ganache de gianduia, caramelo balsâmico e creme de castanha de cajú. Outro destaque da Páscoa 2018 da Cuore di Cacao são os Ovo-Barras (R$ 25), tabletes de chocolate em formato de ovo de Páscoa, que estão disponíveis em quatro sabores: chocolate branco com cranberries e macadâmia salgada; chocolate ao leite com banana, crocante de amendoim e crispies de caramelo; chocolate ao leite e confeitos coloridos; e chocolate meio amargo com pedacinhos crocantes de cacau, amêndoas tostadas e confeitos.

Os famosos meio ovos recheados da Cuore di Cacao, ideais para fatiar ou até comer com a colher, também estão presentes na nova linha. Entre as opções, que têm 65g e custam R$ 59, estão os sabores Cupuaçu, Caramelo com praliné e Gorgonzola com doce de leite. Para completar, a chocolateria curitibana traz, também, diversas outras opções dos tradicionais Ovos de Páscoa, entre eles clássicos, trufados e crocantes. O “Caramelo com flor de sal”, um dos grandes destaques da marca, é um ovo de chocolate meio amargo recheado com caramelo levemente salgado (250g – R$ 110 e 400g – R$ 165). Da linha crocante, o “Amêndoas e laranja” é uma das opções. O ovo é preparado com chocolate meio amargo, amêndoas tostadas e pedacinhos de laranja confit (250g – R$105).

A Cuore di Cacao conta com uma unidade própria em Curitiba, no bairro Batel (Rua Fernando Simas, 347), e com diversos pontos de venda espalhados pelo país. Além disso, pessoas de outras partes do Brasil podem fazer encomendas por meio do site da chocolateria:www.cuoredicacao.com.br. Mais informações pelo telefone (41) 3014-4010 ou 98788-1633.

