Chocólatras brinda aniversário durante “Quarta Shop&Music” do Praia de Belas

O Chocólatras Praia de Belas Shopping terá mais de um motivo para comemorar nesta quarta-feira, 22/8. Além de participar pela primeira vez do Quarta Shop&Music, ação que todas as quartas-feiras oferece descontos imperdíveis e boa música para os clientes do shopping, a loja também completa seus 2 anos de atividade no empreendimento.

No quiosque, localizado no 3° piso, serão oferecidos 30% de desconto em todos os produtos. A promoção vale das 10h às 22h. Como sempre haverá boa música, uma das marcas registradas do evento, com uma playlist especialmente elaborada para o ambiente da loja, além de doces para recepcionar os clientes, entre 15h e 21h. No mesmo dia, o Chocólatras estará comemorando seu aniversário, e para a ocasião haverá uma programação especial.

“Estamos muito felizes em participar da ação no mesmo período que completamos 2 anos de funcionamento no Praia de Belas. Será uma comemoração em dobro”, comenta Luciane Silva, proprietária do quiosque. O Chocólatras é especializado em criar produtos de alta qualidade para quem ama chocolate. Por isso, os produtos são variados, com uma diversidade de sabores e com consistências bem peculiares, mantendo um único valor em comum: feito para todos os tipos de chocólatras.

“O Quarta Shop&Music foi desenvolvido para aproximar ainda mais o lojista e o cliente. Procuramos diversificar os segmentos, para que o lojista possa promover ainda mais sua marca e os clientes aproveitarem os descontos especiais na loja de sua preferência”, comenta Ângela Sosa, Gerente de Marketing do Praia de Belas Shopping.

Para mais informações sobre o evento acesse o site: www.praiadebelas.com.br.

