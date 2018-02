Choque de trens deixa vítimas na Áustria

Pelo menos uma pessoa morreu e cerca de 20 ficaram feridas quando dois trens de passageiros colidiram nesta segunda-feira (12) na estação da cidade austríaca de Niklasdorf. Um trem do EuroCity (serviço ferroviário internacional da rede europeia) e um trem municipal se chocaram lateralmente no início da tarde, provocando o descarrilamento de um deles, segundo informou a agência de notícias APA.

De acordo com a agência, a Cruz Vermelha informou que a colisão deixou pelo menos um morto e até 20 feridos, alguns deles em estado grave. No total, 20 veículos de resgate e salvamento chegaram ao local do acidente, 158 quilômetros ao sul de Viena, no estado federado de Estíria. Ainda não foram informadas as causas do acidente.

No dia 22 de dezembro do ano passado, outra colisão de dois trens de passageiros deixou 20 pessoas feridas na região da estação ferroviária da localidade de Kritzendorf, que fica aproximadamente 20 quilômetros ao norte de Viena.

De acordo com o porta-voz dos bombeiros, Franz Resperger, os trens colidiram lateralmente. Com o impacto, dois vagões viraram nos trilhos. Resperger afirmou que alguns passageiros ficaram presos dentro dos vagões que viraram. Um grande número de veículos de emergência e dois helicópteros foram enviados ao local para prestar atendimento aos feridos. A companhia ferroviária ÖBB interrompeu o trânsito de trens na região da colisão.

Neve

No Japão, a linha JR Hokuriku que liga a estação da Kanazawa às estações de Nagoya e Osaka foi paralisada nesta segunda-feira (12) em decorrência da forte neve. A medida foi aplicada para os trens do tipo tokkyu (expresso limitado). Parte dos trens que circulam localmente também tiveram suas operações interrompidas.

A paralisação dos trens provocou longas filas de espera. Com a impossibilidade de ir para Nagoya e Osaka muitas pessoas entrevistadas pela rede estatal japonesa NHK, optaram por trocar os seus bilhetes e fazer uma baldeação em Tóquio.

Uma mulher de 30 anos, que foi para Kanazawa a passeio com a sua filha do primário relatou que “pretendia voltar para Fukuoka pegando o trem bala em Osaka, mas só me resta fazer uma baldeação em Tóquio. Vou sair no prejuízo, mas como minha filha tem aula amanhã tenho que voltar para casa de qualquer jeito”.

Por sua vez, um estudante universitário que pretendia ir para uma entrevista de emprego em Hamamatsu (Shizuoka) utilizando a linha Hokuriku relatou o seguinte: “Tenho que chegar em Hamamatsu ainda hoje, então vou trocar meu bilhete e fazer uma baldeação em Tóquio”.

Por fim, a paralisação também tem afetado os turistas, um casal de Taiwan relatou que “tínhamos planos de voltar para Taiwan amanhã saindo do aeroporto de Osaka, mas a paralisação do expresso nos deixa numa situação complicada. Por enquanto vamos para Tóquio e então pensaremos em jeitos de seguir até Osaka”.

