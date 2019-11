O choque entre dois trens no leste de Bangladesh deixou 16 mortos e 58 feridos na manhã desta terça-feira (12). Uma composição que seguia para a cidade de Chittagong colidiu com um trem de passageiros na estação de Mondogbhag, na cidade de Kasba. Os problemas generalizados na infraestrutura provocam muitos acidentes com trens em Bangladesh.