Choveu dinheiro em uma estrada da Geórgia. A porta da caçamba de um caminhão se abriu soltando dólares na pista, e motoristas pararam para pegar

“Choveu dinheiro” em uma estrada no Estado norte-americano da Geórgia, na noite da última terça-feira (9). A porta da caçamba de um caminhão se abriu na rodovia, soltando uma grande quantidade de dólares na pista. As informações são do portal de notícias UOL e do jornal Extra.

Os motoristas dos veículos que vinham atrás do caminhão pararam na rodovia I-285 para pegar o dinheiro que havia caído no asfalto. Mas essas pessoas terão de devolver tudo que pegaram.

“Eu vi um monte de papéis flutuando na estrada e todos pararam, quando cheguei mais perto, percebi que era em dinheiro”, disse um motorista que testemunhou a situação.

De acordo com o Infobae, apesar do caos gerado, ninguém ficou ferido. Quando a polícia chegou, os motoristas já tinham recolhido quase todo o dinheiro.

Segundo a polícia de Dunwoody, na Geórgia, o dinheiro pego precisa ser entregue em uma delegacia. “Embora certamente a gente entenda a tentação, ainda é um roubo e o dinheiro deve ser devolvido. Somos gratos por não ter havido acidentes ou atropelamentos como resultado desta ‘tempestade de dinheiro'”, disse a polícia em um post no Facebook.

A polícia informou que não sabe exatamente a quantia que caiu do caminhão. Investigadores disseram que a polícia usará os números das placas dos veículos filmados em vídeos para identificar os motoristas envolvidos na captura de dinheiro.

O sargento Robert Parsons, da polícia de Dunwoody, disse em uma rádio local que as pessoas que pegaram o dinheiro da via expressa cometeram um crime. Ele também pediu que as pessoas devolvessem os dólares: “A lei é a lei. Você tem que devolver. Isso não pertence a você”, alertou.

Estrada bloqueada

Funcionários da empresa cujo o veículo pertence informaram que conseguiram reaver cerca de 200 dólares na estrada e na floresta próxima. A polícia ainda informou que, no dia seguinte ao acidente, muitos motoristas bloquearam a estrada parando seus carros e descendo para procurar dinheiro.

De acordo com a companhia responsável pelo transporte, questionada pela rede BBC, cerca de US$ 175 mil escaparam pelas portas.

Até quinta-feira (11), duas pessoas já haviam comparecido à delegacia para devolver o dinheiro pego na estrada. Um homem entregou US$ 2.100 e outro, um pacote com US$ 500.

A corrida pelos dólares foi registrada por Mike Bass, que passava pelo local e que permaneceu dentro do seu veículo, segundo o seu relato.

“Estava voltando para casa naquele dia. As pessoas estavam correndo pela rodovia. A I-285 é a estrada mais movimentada de Atlanta. Os carros passam a 120km/h. Foi muito arriscado”, disse ele, de acordo com o site “Unilad”.

