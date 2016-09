Christiane Torloni diz que a sua família não queria que ela fosse atriz

Com 40 anos de carreira e um currículo de personagens invejáveis, o talento de Christiane Torloni, 59 anos, vem do berço. Filha dos atores Monah Delacy e Geraldo Matheus Torloni, ela também decidiu brilhar no meio artístico. Confira trechos da entrevista.

Você vem de uma família de artistas e hoje é uma das maiores atrizes da televisão brasileira. Acredita que esse talento passou de geração para geração?

Christiane Torloni – Meus pais fizeram parte da primeira turma da Escola de Artes Dramáticas de São Paulo, ambos vêm de famílias que não têm histórico artístico. São eles que criaram uma ponte para a arte. Eu demorei muito tempo para entrar para a carreira. A minha família não queria que eu fosse atriz, porque meu pai abandonou a carreira muito cedo. Mas é uma semente que vem do encontro de duas pessoas que têm um lado artístico muito forte. Vocação é uma coisa que, se você não trabalhá-la, ela não se sustenta sozinha.

Como faz para se preparar para seus personagens?

Christiane – É para isso que estou aqui, é o que dá sentido à minha vida. Podia ser qualquer coisa. Se o seu sentido de vida está naquilo, você trabalha essencialmente naquilo. Achei o meu sentido de vida; logo, me entrego.

Você tem algum ritual para se “desintoxicar ” desses papéis intensos?

Christiane – Um ritual bem antigo. Eu sei que todos os dias é o começo do fim. Eu, todos os dias, me despeço deles, é a lei do desapego. É como um amigo, ou um bom amante, que você recebe na estação de trem, mas você sabe que a passagem de volta dele já está comprada.

Você nunca escondeu sua paixão pelos palcos. Acha que o teatro é a melhor forma de renovar seu ofício?

Christiane – O palco é uma herança para mim, foi onde eu engatinhei, aprendi a andar, a falar, aprendi a respeitar as pessoas. Eu volto para ele como alguém que volta para casa. Mas não acho que a televisão e o cinema sejam menos “playground”. O ator precisa se reciclar, você tem de estar de prontidão. E, para você estar de prontidão, precisa estar sempre fazendo, exercendo.

Depois de tantos anos de carreira e experiências, tem algo que ainda sonha em fazer? O quê?

Christiane – Eu sonho em estar preparada para os sonhos que me chamam para sonhar junto. As pessoas percebem que você continua numa busca. Como um músico, um bailarino. Enquanto houver saúde e vida, você está no palco.

Com toda a sua experiência, que conselho daria para essa nova geração de atores?

Christiane – Estudem, não sejam preguiçosos. Leiam, façam dança, canto, tudo. Aproveitem para se preparar. Não adianta ser bonito, fazer uma minissérie e achar que chegou lá.

Aos 59 anos, você está cada dia mais bonita. Gosta de se cuidar? O que faz atualmente?

Christiane – Eu faço a mesma coisa há muitos anos. Eu cuido do meu equipamento (o corpo), que é ele que me faz viver. Não é só para estar em cena, é para ser uma pessoa equilibrada. Mente sã, corpo são. Eu gosto de andar de bicicleta, praticar stand up paddle e ioga. A ioga eu pratico há mais de 10 anos e é muito boa. É uma meditação em ação.

Você já foi casada quatro vezes, ainda acredita no amor? Toparia subir ao altar novamente?

Christiane – Amor vale a pena, mas não vale a vida. Com quatro casamentos e um funeral, acho que já está de bom tamanho. (DSP)

