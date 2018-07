Christina Gadret é a primeira mulher a presidir o SindiRádio

As empresas de Rádio e TV do Rio Grande do Sul têm nova liderança: Christina Gadret é a nova presidente do SindiRádio (Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão no Rio Grande do Sul). Primeira mulher a presidir o sindicato desde sua fundação, em 1963, Christina assumiu a nova posição no último dia 19, após ser empossada pelo então presidente Ary Florêncio Cauduro dos Santos.

A nova presidente do SindiRádio acumula grande trajetória na radiodifusão gaúcha, atuando há 23 anos na Rede Pampa, grupo de comunicação gaúcho fundado por seu pai, Otávio Gadret, que conta com 18 emissoras de rádio, 4 emissoras de TV, mais de 100 repetidoras de TV por todo o Estado, além do jornal O Sul e do portal O Sul.

Trabalhando na linha de frente das operações do grupo ao lado de seus irmãos Alexandre Gadret (Presidente da Rede Pampa) e Rafael Gadret (diretor), Christina já passou por diversos setores de variados veículos da Rede Pampa, sempre seguindo com afinco os desafios a ela impostos por quem considera ser seu “mentor profissional”, seu pai, Otávio Gadret, presidente do conselho da companhia.

“O fato de eu começado a trabalhar duro ainda muito nova, aos 15 anos, me fez a oportunidade de conhecer a fundo praticamente todas as áreas dos veículos de comunicação, aprender sobre cada função, suas peculiaridades, seus encantamentos e também suas dificuldades. Sou uma apaixonada pela comunicação. A imprensa desenvolve um papel fundamental na sociedade, o de informar, entreter e sobretudo de auxiliar os cidadãos a conhecer diversas correntes de pensamento e opinião, formando suas próprias convicções.”

Jornalista, radialista e advogada, a jovem líder tem se dedicado nos últimos anos à administração geral do grupo gaúcho, dando ênfase à gestão da área jurídica, o que lhe dá a bagagem necessária para assumir o cargo principal do SindiRádio, responsável, dentre outras atribuições, por convenções e acordos coletivos com sindicatos laborais.

Dentro do sindicato, Christina pretende muito bem representar não só as 340 emissoras de Rádio e TV associadas de todo o Estado, mas também buscar aproximação, diálogo e entendimento com os sindicatos dos trabalhadores atuantes nestes meios. “Sou uma trabalhadora como todos os demais. Quero o crescimento do nosso setor e a melhoria da realidade de todos os empregados, assim como das empresas. Temos que trabalhar unidos, pois esta sinergia é o que trará vitórias para todos.”

Com mandato até 2021, a nova presidente do SindiRádio ressalta que pretende viajar por todo Estado para estar próxima de todas as empresas de radiodifusão gaúchas, além de como objetivo a criação de uma agenda de cursos, treinamentos e eventos para unir a categoria, já sinalizando que sua gestão será marcada pelo espírito de união e harmonia.

