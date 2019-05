Chuva ainda chega para a maioria das regiões nesta sexta-feira

As instabilidades continuam atuando com força na maior parte do estado nesta sexta-feira (24). A chuva deve ser mais volumosa na metade norte mas, no oeste e no sul, há possibilidade de tempo mais aberto durante a tarde. Também pode haver ventania forte em quase todo o litoral.

As temperaturas são baixas desde o início da manhã e o clima fica um pouco mais frio ao longo do dia. Na Capital, os termômetros variam entre 14°C e 18°C. Confira as mínimas e máximas em outras regiões:

Bento Gonçalves: 11 | 15

Rio Grande: 11 | 19

Santa Maria: 9 |17

Uruguaiana: 7 | 19

Passo Fundo: 9 | 14

Ijuí: 9 | 16

Dom Pedrito: 6 | 18