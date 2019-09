Chuva cancela desfiles de 7 de setembro em mais de 30 cidades gaúchas

O tempo nublado seguido de diversas pancadas de chuva, que está predominando em todo estado, desde a sexta-feira (06), provocou o cancelamento dos desfiles de 7 de Setembro em alguns municípios, previsto para manhã deste sábado. Cerca de 30 cidades informaram o cancelamento ou transferência do evento. Em Novo Hamburgo e Sapiranga, no Vale do Sinos, o desfile foi cancelado. Não há informações sobre reagendamento. Já na Região Metropolitana, Viamão e Esteio transferiram o evento para domingo (8) e para o dia 29 de setembro, respectivamente.

Veja as cidades que cancelaram ou transferiram o evento:

São Sepé – cancelado, sem nova data

Rolante – transferido para 8 de setembro

São Jerônimo – cancelado, sem nova data

Jaguarão – cancelado,sem nova data

Campo Bom – transferido para 14 de setembro

Sapiranga – cancelado, sem nova data

Imigrante – cancelado, sem nova data

Novo Hamburgo – cancelado,sem nova data

Esteio – transferido para 14 de setembro

Viamão – transferido para 8 de setembro

Estância Velha – cancelado, sem nova data

Alvorada – transferido para 14 de setembro

Feliz – transferido adiado para 20 de setembro

Panambi – transferido adiado para 8 de setembro

Ijuí – transferido para a tarde, mas se o mau tempo persistir deve acontecer dia 8

São José do Norte – transferido para 20 de setembro

Garibaldi – transferido 8 de setembro

Três Coroas – transferido para 15 de setembro

Barra do Ribeiro – transferido 8 de setembro

Minas do Leão – cancelado, sem nova data

Dois Irmãos – cancelado,sem nova data

Bom Retiro do Sul – cancelado, sem nova data

Rio Pardo – cancelado,sem nova data

Restinga Seca – cancelado, sem nova data

Montenegro – cancelado, sem nova data

São Sebastião do Caí – cancelado,sem nova data

Gramado – transferido para 14 de setembro

Arambaré – sem nova data

Bento Gonçalves – sem nova data

Farroupilha – evento cancelado, porém as atividades de chegada do Fogo, às 9h30min e Extinção do Fogo e arriamento das bandeiras, às 17h continuam.