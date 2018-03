O sistema Alerta Rio informou que a capital fluminense permanece em estágio de atenção desde a madrugada dessa quinta-feira, devido à combinação de chuva com a chegada de ventos úmidos que sopram do mar em direção ao continente. Depois de precipitações fortes durante a madrugada, a cidade voltou enfrentar transtornos entre 11h e 14h, com e deslizamentos de terra e alagamentos.

