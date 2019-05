Chuvas causam transtornos nos serviços do Aeroporto Salgado Filho

As chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul na noite passada causaram transtornos nos serviços do Aeroporto Internacional Salgado Filho. A água que atingiu os hangares do local, por pouco não chegou até a pista principal. Segundo a assessoria do Aeroporto, as atividades de solo ficaram suspensas por cerca de uma hora em razão dos raios, o que ocasionou no cancelamento de cinco voos. Aeronaves com destino à capital chegaram a ficar em espera para poder pousar e outras também demoraram a decolar por conta do mau tempo. Confira como estava a região no início desta manhã:

Os moradores da zona norte de Porto Alegre também sofreram com as chuvas. Diversas residências da Vila Elizabeth, no bairro Sarandi, foram invadidas pela água. Além disso, foram registrados problemas no trânsito da região, com a ocorrência de acúmulos em diversas vias. Pelo menos três sinaleiras pararam de funcionar em importantes cruzamentos, Cristóvão Colombo com a Gaspar Martins, Sertório com a Assis brasil e Estação Benjamin com o Viaduto Utzig. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) afirma que está trabalhando para restabelecer o serviço com urgência.

Em Vacaria, na Serra Gaúcha, a chuva teve início durante a tarde e houve até o registro de queda de granizo, deixando pelo menos 15 residências parcialmente destelhadas. Os bombeiros do município também registraram pontos de alagamento em diversas ruas da cidade. Os bairros mais afetados foram Jardim América, Kennedy e São Francisco. Uma chuva de granizo que durou cerca de cinco minutos também atingiu Tio Hugo, no norte do estado. As camadas de gelo se formaram em localidades do interior do município e na ERS-153.

