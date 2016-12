Chuva, choro, mensagem do Papa e muita emoção marcaram o velório das vítimas do acidente aéreo da Chapecoense

Não teve como segurar a emoção. Torcedores foram às lágrimas com a chegada dos corpos e a cerimônia de velório para as vítimas do acidente com a delegação da Chapecoense. Recebidos inicialmente com gritos de “Vamos, vamos Chape!” e “O campeão voltou!”, os caixões com os corpos foram conduzidos por militares pelo gramado até o local onde aconteceram as homenagens aos jogadores.

A cerimônia durou 2h30m e foi encerrada com uma volta olímpica dos familiares de 50 vítimas. As famílias caminharam pelo campo exibindo fotos e camisas de seus entes queridos, enquanto a torcida batia palmas e o sistema de som do estádio tocava o hino do clube.

Muito emocionados, os familiares andaram escorados por amigos e parentes, após a saída das autoridades que acompanharam a maior parte do velório, como o presidente Michel Temer, que decidiu ir ao estádio para acompanhar a cerimônia. Nas arquibancadas, torcedores se abraçavam.

“Não consigo nem falar. É muita dor”, disse Felipe Vieira, torcedor da Chapecoense há 10 anos.

A cerimônia foi acompanhada por uma série de autoridades do mundo do esporte, como o presidente da Fifa, Gianni Infantino, e o presidente da CBF, Marco Polo del Nero. Os ex-jogadores Seedorf e Carles Puyol e o técnico da Seleção Brasileira, Tite, também estiveram na Arena Condá. O treinador consolou os parentes das vítimas no gramado.

Durante a cerimônia, o prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, vestiu uma camisa do Atlético Nacional e agradeceu todas as homenagens do povo colombiano.

“Muito obrigado, povo colombiano. Por que visto esta camisa? Disse o Atlético Nacional em sua página: ‘Chapecoense veio com um sonho, voltou como uma lenda. Lendas não morrem, deixam para nós heranças'”, afirmou em seu discurso.

Já o presidente em exercício da Chapecoense, Ivan Tozzo, disse que “o sonho não acabou”. “O time que nos ensinou que tudo é possível”, disse.

Um dos destaque do evento foi a mensagem enviada pelo papa Francisco, cujo texto foi lido durante a cerimônia pelo bispo de Chapecó (SC), dom Odelir Magri. “Consternado pela trágica notícia do acidente na Colômbia, o Papa pede que sejam transmitidas suas condolências e sua participação na dor de todos os enlutados. Ao mesmo tempo, pede ao céu conforto e restabelecimento para os sobreviventes e coragem e consolação para todos os atingidos pela tragédia”, diz a mensagem.

