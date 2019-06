Chuva deixa o estado e frio começa a se intensificar nesta quarta-feira

O clima já começa a se parecer mais com o inverno no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (26). Um ar seco e polar faz as instabilidades, que atingiram principalmente a metade norte do estado nesta madrugada, irem embora e o tempo fica mais firme na maioria das regiões. Apenas áreas próximas de Santa Catarina ainda podem ter chuva.

Faz bastante frio neste início de manhã e as temperaturas não devem subir muito durante a tarde. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 7°C e 15°C. Confira as mínimas e máximas em outras regiões:

Gramado: 2 | 8

Rio Grande: 7 | 14

Cachoeira do Sul: 3 | 14

Alegrete: 2 | 14

Erechim: 6 | 12

Santa Rosa: 5 | 14

Bagé: 2 | 13

Deixe seu comentário: