A chuva deve retornar ao Rio Grande do Sul na próxima semana, de acordo com o Boletim Meteorológico Semanal da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação.

No decorrer desta sexta-feira, a aproximação de uma frente fria favorece a formação de áreas de instabilidade e devem ocorrer pancadas de chuva na maioria das regiões. Entre o sábado e a segunda-feira, a propagação da frente fria provoca chuva em todo Estado, com possibilidade de temporais isolados. As temperaturas estarão mais amenas em todas as regiões.

Entre a terça-feira e a quinta-feira, o ingresso de uma massa de ar seco garante o retorno do tempo firme e com grande amplitude térmica. No período noturno as temperaturas serão mais baixas, com mínimas entre 10°C e 15°C, porém as máximas variarão entre 27°C e 30°C na maior parte do Estado.

A previsão numérica permanece indicando que os totais esperados no período devem ser baixos na Metade Sul e oscilarão entre 20 e 30 milímetros na maioria das localidades. No restante das regiões os valores devem variar entre 35 e 50 milímetros; no Planalto e na Serra do Nordeste os totais podem ser superiores a 60 milímetros.

