Nesta terça-feira, Porto Alegre segue com instabilidade. O sol aparece com nuvens no decorrer do dia, apesar de alguns períodos de maior nebulosidade entre a madrugada e manhã. O vento sopra fraco do quadrante Sul. A temperatura segue baixa. Mínimas entre 7°C e 10°C e máximas entre 14°C e 16°C. Na quarta, a temperatura diminui e faz mais frio na madrugada e ao amanhecer.

Deixe seu comentário: