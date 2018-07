Chuva e nevoeiro antecedem frente fria e tempo firme

Uma nova frente fria entrou no Estado neste sábado, trazendo consigo o retorno da chuva, com risco de temporais isolados, conforme alertou a Defesa Civil do Estado. O cenário de instabilidade antecede a previsão de tempo firme e queda de temperatura que devem ocorrer a partir de domingo. Porto Alegre registrou nevoeiro, que pela manhã reduziu a visibilidade no aeroporto de Salgado Filho para 600 m.

Um centro de baixa pressão atmosférica avança sobre o Rio Grande do Sul, vindo do Uruguai, e ventos úmidos vindos da Argentina e Paraguai, provocam instabilidades em todo o Estado.

No domingo, conforme a previsão, ainda ocorrerão pancadas de chuva nas áreas mais próximas ao Litoral, mas nas demais regiões o ingresso de uma nova massa de ar seco e frio afastará a nebulosidade e provocará o declínio das temperaturas.

A partir da segunda-feira, a presença do ar frio manterá o tempo firme em todo o Rio Grande do Sul, com formação de geadas em diversas áreas. Há previsão de temperaturas próximas de 0°C no Planalto, Serra do Nordeste e Campos de Cima da Serra, e formação de geadas em diversas áreas.

Os totais previstos de chuva para o período deverão ser inferiores a 20 milímetros na Fronteira Oeste, Missões e Vale do Uruguai. No restante do Estado, os valores deverão oscilar entre 25 e 40 milímetros na maioria dos municípios, podendo superar 60 milímetros no Extremo Sul.

Próximos dias em Porto Alegre

No domingo, o sol aparece com nuvens no decorrer do dia. O vento sopra fraco a ocasionalmente moderado do quadrante Oeste. A temperatura diminui e a mínima ocorre à noite. A mínima em Porto Alegre será de 9°C e a máxima de 16ºC.

Na segunda-feira, o sol predomina no decorrer do dia, apesar de algumas nuvens no céu. O vento sopra fraco do quadrante Oeste. A temperatura diminui mais e faz frio na madrugada e à noite. A mínima fica em 8°C e a máxima será de 17°C na Capital.

Terça-feira terá predominância de sol ao longo do dia com céu claro sem nuvens em muitas áreas. O vento fica calmo. A temperatura cai ainda mais aumentando a sensação de frio. A mínima será de 5°C e a máxima de 16°C.

Frio vai predominar no Estado

Tendência de 31 de julho a 2 de agosto

