Chuva forte e temporais causam transtornos em Porto Alegre e no interior do Estado

A forte chuva que atinge Porto Alegre causa transtornos na manhã desta segunda-feira (17) aos moradores da Capital. Há pontos de alagamento, queda de árvores em razão do vento, sinaleiras fora de operação e congestionamentos.

Conforme a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), entre as vias com semáforos desligados estão a Protásio Alves, Plínio Brasil Milano com Carlos Gomes, Nilo Peçanha, João Wallig e Carazinho. A maior parte dos alagamentos ocorrem na Zona Norte, como na avenida Sertório.

Interior do Estado

Os temporais registrados no Estado desde o fim de semana, com queda de granizo, destelharam pelo menos cem casas em Nova Bassano. Também foram registrados danos em Encruzilhada do Sul. Milhares de pessoas permanecem sem luz na Região Metropolitana, no Litoral Norte e na Região Sul.

A MetSul alerta que o risco de temporais no Estado segue alto até quarta-feira (19), com possibilidade de granizo e vento forte.

Comentários