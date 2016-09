Chuva forte, ventania e queda de granizo atingem o Estado

Chuva forte, ventania e queda de granizo atingiram o Rio Grande do Sul na noite desta segunda-feira (12), principalmente em municípios da Região Sul, Campanha, fronteira com o Uruguai e Litoral Norte.

Entre as cidades que registraram queda de granizo estão: Aceguá, Canguçu, Alvorada, Viamão, Santo Antônio da Patrulha, Imbé e Osório. Pedras de gelo também caíram, por alguns minutos, em bairros de Porto Alegre como Cidade Baixa, Azenha, Partenon e Santo Antônio.

A Metsul Meteorologia informou que, na madrugada desta terça-feira (13) , a Capital gaúcha teve rajadas de vento de até 89 km/h por conta de um ciclone formado a leste de Buenos Aires, na Argentina, e de uma frente fria. A Base Aérea de Santa Maria registrou ventos de 83 km/h.

O mau tempo prossegue hoje no Estado. A forte chuva causa alagamentos em Porto Alegre. Segundo a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), há acúmulo de água nas vias Ipiranga com João Pessoa; General Emílio Lúcio Esteves com Assis Brasil; Ceará com Sertório; Farrapos com Santo Antônio e Garibaldi; Luiz Englert; Nilo Peçanha; Osvaldo Aranha; Túnel da Conceição, entre outras ruas e avenidas.

Há falta de luz em alguns pontos e semáforos fora de operação na cidade. A Defesa Civil emitiu um alerta na tarde de segunda para a possibilidade de chuva intensa e forte ventania entre terça e quarta-feira no RS devido a um ciclone extratropical.

