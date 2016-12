Chuva ganha forÃ§a no Litoral Norte

A instabilidade tomou conta das praias do Litoral Norte nesta quarta-feira (28). A chuva que começou intensa no início da manhã teve alguns intervalos e retornou com força à tarde. Em Capão da Canoa a temperatura é de 25 graus. Na beira-mar, há presença de poucos banhistas.

Mesmo com o mau tempo, o trabalho de reconstrução das guaritas dos salva-vidas segue, elas que foram destruídas na maior ressaca nas praias dos últimos anos, ocorrida no final de outubro em consequência da passagem de um ciclone extratropical. Na última semana, cerca de cinco estruturas já foram finalizadas.

A Operação Golfinho iniciou os trabalhos no último dia 24 e os salva-vidas tiveram que se instalar na areia. O efetivo completo começa a atuar nesta sexta-feira (30).

Foto: Jackson Ciceri / O Sul Foto: Jackson Ciceri / O Sul

