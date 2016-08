Chuva não afasta visitantes do Parque de Exposições Assis Brasil

A chuva não foi suficiente para afastar o público do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Homens, mulheres e crianças, comunidade empresarial e visitantes ligados ao campo, em todos os seus segmentos, buscam tecnologia e informações no evento, que oferta mais de 500 atrações. O julgamento dos animais, que na sexta-feira serão conhecidos, ocorre diariamente, exibindo a quem passeia pelo Parque o melhor de cada raça. A agricultura familiar exibe o que de melhor a agroindústria gaúcha oferta, a preços competitivos, além de seminários e palestras técnicas, somadas ao cardápio de equipamentos e máquinas agrícolas expostos no Parque. Um cenário que revela a força e a garra de quem atua no setor que mais cresce no contexto da economia como um todo. A Expointer se estende até o dia 4 de setembro.

