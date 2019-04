A instabilidade volta a atuar no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (3). O predomínio ainda é de sol entre nuvens em todo o estado, mas a chuva pode chegar de forma rápida e isolada ao longo do dia. O clima segue abafado desde as primeiras horas da manhã, com temperaturas passando dos 30°C na maioria das regiões. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 22°C e 32°C.

