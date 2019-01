O fim-de-semana terá chuva forte em algumas regiões do Rio Grande do Sul, conforme o Boletim Meteorológico da Secretaria Estatual da Agricultura. Neste sábado, o mau tempo persiste nas faixas Leste e Norte, mas no restante a nebulosidade diminui e o tempo volta a ficar seco. No domingo, o tempo fica seco na maior parte do Estado, porém podem ocorrer pancadas isoladas.

