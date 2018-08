Chuva provoca alagamentos e transtornos no trânsito em Porto Alegre

A chuva forte que atingiu Porto Alegre na noite de quinta-feira (30) e na madrugada desta sexta-feira (31) provocou alagamentos em ruas e avenidas da cidade. Agentes da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) trabalham para organizar o trânsito na Capital.

Segundo a empresa, pelo menos 11 semáforos tiveram interrupção no funcionamento. Até a manhã desta sexta, os bairros Restinga e Hípica, na Zona Sul, foram as regiões com maiores índices acumulados de chuva, de acordo com a Defesa Civil.

Parte da avenida Guaíba, no bairro Espírito Santo, na Zona Sul de Porto Alegre, ficou obstruída devido à queda de uma árvore.

Previsão do tempo

A chuva permanece neste fim de semana em Porto Alegre, de acordo com o Sistema Metroclima. Neste sábado (01), as nuvens predominam e provocam volumes elevados de chuva. O vento sopra do quadrante sul, com rajadas de forte intensidade em alguns momentos. A temperatura diminui. A mínima será de 15°C, e a máxima de 19°C.

No domingo (02), a chuva será moderada a forte em alguns momentos, com volumes localmente elevados. O vento sopra do quadrante Sul fraco a moderado. A temperatura diminui. A mínima em Porto Alegre será de 13°C, e a máxima de 16ºC.

Na segunda-feira (03), muitas nuvens ainda provocam chuva entre a madrugada e a manhã, mas no decorrer do dia o tempo melhora e o sol aparece. O vento fica calmo ou sopra fraco do quadrante sul. A temperatura mínima será de 9°C, e a máxima de 18°C.

