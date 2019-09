Chuva retorna ao Rio Grande do Sul nesta segunda-feira

O calor que atingiu o Rio Grande do Sul neste domingo (15) traz chuva para o Estado nesta segunda-feira (16). Nas regiões Oeste e Central, o sol aparece entre nuvens.

Na maioria das áreas deve ter rajadas de ventos fortes e queda na temperatura antes da chegada da chuva. Nas regiões Noroeste, Norte e Nordeste do Estado, o sol predomina e a chuva surge apenas na terça (17). Em Porto Alegre, tempo permanece instável, com sol e chuva ao longo do dia. A temperatura mínima é de 16°C e a máxima chega aos 31°C.

