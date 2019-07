Chuva retorna ao Rio Grande do Sul nesta segunda

A instabilidade chega já no início do dia pelo Oeste e Sul. Nas demais regiões, o sol aparece entre nuvens e as pancadas ocorrem ao longo do dia. As temperaturas seguem elevadas no estado. Em Porto Alegre, o dia começa com sol. A temperatura mínima é 15ºC já a máxima será de 23°C.

Mínimas a máximas pelo RS

Porto Alegre 15°C / 23°C

Torres 17°C / 25°C

Caxias 15°C / 22°C

Erechim 16°C / 23°C

Santa Cruz do Sul 16°C / 23°C

Santa Maria 17°C / 21°C

Alegrete 17°C / 21°C

Uruguaiana 17°C / 22°C

Bagé 16°C / 21°C

Pelotas 17°C / 21°C

