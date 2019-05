RS tem alerta de tempestades para os próximos dias

As instabilidades voltaram a atuar no Rio Grande do Sul nesta terça-feira (21). O dia já iniciou com chuva na capital e a tendência é que o tempo permaneça assim para todas as regiões. Não se descarta a possibilidade de temporais, acompanhados de queda de granizo e risco de alagamentos.

As temperaturas máximas devem ser mais baixas e o clima fica agradável desde as primeiras horas da manhã. Em Porto Alegre, as marcas variam entre 17°C e 22°C. Confira as mínimas e máximas em outras regiões:

Nova Petrópolis: 14 | 19

Canguçu: 13 | 21

Cachoeira do Sul: 17 | 23

Uruguaiana: 16 | 21

Passo Fundo: 14 | 19

Ijuí: 17 | 20

Dom Pedrito: 14 | 21

