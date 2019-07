A chuva permanece no Rio Grande do Sul, mas o ingresso de uma frente fria deixa as temperaturas mais baixas nesta sexta-feira (26). O dia será de muitas nuvens, mas com possibilidade de tempo seco durante a tarde.

Em Porto Alegre, dia terá sol e chuva, assim como na maior parte do estado. A temperatura mínima será de 12°C e a máxima chega aos 16°C.

