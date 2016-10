Chuvas fortes prosseguem no Estado e causam bloqueios em rodovias

As chuvas seguem intensa nesta terça-feira (18) no Rio Grande do Sul, principalmente regiões do Oeste, Centro e Sul. Os municípios mais prejudicados pelos temporais que castigam o Estado desde o fim de semana são Pantano Grande, na Região Central, com 400 famílias atingidas; e Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, com 300 famílias prejudicadas pelos alagamentos.

Em Nova Bassano, na Serra, 200 famílias tiveram suas casas danificadas pelo granizo. Em São Sebastião do Caí, no Vale do Rio Caí, mais de 200 pessoas tiveram que deixar suas residências. Ao todo, 945 residências foram afetadas e 52 famílias precisaram sair de casa em todo o Estado em razão do mau tempo, de acordo com a Defesa Civil. Não há registro de feridos.

Em Porto Alegre, conforme o Ceic (Centro Integrado de Comando), a previsão é de mais um dia chuvoso e com raios nesta terça. As temperaturas na Capital devem ficar entre 19°C e 24°C. Na segunda-feira (17), choveu na cidade o equivalente à média histórica para todo o mês de outubro, que é de 114,3mm. Houve diversos alagamentos.

Os prognósticos dos institutos de meteorologia indicam que o tempo começa a melhorar apenas na quinta-feira, mas somente na sexta-feira (21) o Estado volta a ter predomínio do sol.

Bloqueios em rodovias

Os temporais causam bloqueios totais em pelo menos quatro rodovias gaúchas. O trânsito está interrompido, em razão de alagamentos e quedas de árvores e barreiras, na BR-116, entre Nova Petrópolis e Caixas do Sul; na BR-290, em Pantano Grande; na RS-502, em Paraíso do Sul; e na RS-124, em Pareci Novo.

