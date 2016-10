Chuva tira quase 300 famílias de suas casas no Rio Grande do Sul

A medida em que os níveis dos rios aumentam, sobe também o número de municípios e famílias atingidas. Mesmo que as previsões indiquem diminuição das chuvas a partir desta quarta-feira (19), as localidades ainda podem sofrer com a elevação dos rios, devido ao escoamento da água.

Segundo boletim da Defesa Civil divulgado no final da tarde desta quarta-feira, 63 municípios são atingidos pelas fortes chuvas, ocasionando 291 famílias desalojas e 199 desabrigadas.

As bacias do Taquari-Antas e do Rio Caí seguem em alerta até o fim da semana. Atenção também nas outras bacias hidrográficas do estado.

As equipes de Defesa Civil seguem auxiliando as comunidades, vistoriando as áreas de risco, realizando levantamentos e elaborando laudos para possíveis decretações de Situação de Emergência.

Até o momento, nenhum decreto foi enviado para a Defesa Civil Estadual, através do Sistema de Defesa Civil, que serve como banco de dados para registro, além de ser o meio para possíveis homologações e reconhecimentos.

Municípios atingidos Residências

atingidas Famílias desalojadas Famílias desabrigadas 63 1577 291 199

Nível dos Rios Acompanhamento dos principais rios do RS Normal Alerta 07h 12h 17h Rio dos Sinos – São Leopoldo 4.00 m 5.00 m 4,50 m 4.80 m 4.90 m Rio Gravataí – Gravataí 2.68 m 3.48 m 2,79 m 2.79 m 2.75 m Rio Jacui – Dona Francisca 3.17 m 9.32 m 5,60 m 6,75 m Rio Uruguai – Uruguaiana 5.00 m 8.00 m 5,80 m 5,80 m Rio Guaíba – Porto Alegre (Ilhas) 0.80 m 1.80 m 0.96 m 1.10 m 1.10 m Rio Guaíba – Porto Alegre (Caís Mauá) 0.80 m 2.10 m 1.46 m 1.60 m 1.60 m Rio Cai – São Sebastião do Cai 5.00 m 7.00 m 13.50 m 13.20 m 13.29 m Rio Cai – Montenegro 3.00 m 6.00 m 8,58m 8.47 m 8.39 m Rio Taquari – Estrela 12.00 m 17,00 m 21,55m 21.35 m 21.40 m Condição das rodovias federais atingidas BR-116, km 180, em Nova Petrópolis – bloqueada BR-290, km 180, em Pantano Grande – bloqueada

