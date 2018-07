Chuvas deixam 16 mortos na China

Pelo menos 16 pessoas morreram, outras 10 estão desaparecidas e mais de 100 mil foram evacuadas após vários dias de fortes chuvas em diferentes regiões do Centro e Sul da China, informou nesta terça-feira (3) a agência oficial Xinhua. As mortes e desaparecimentos ocorreram na região autônoma de Guanxi (Sul), onde, além disso, alguns edifícios altos desabaram, segundo as fontes.