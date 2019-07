Chuvas e enchentes são pauta de encontro entre Defesa Civil e comunidades das Ilhas

Com a previsão de um inverno chuvoso, a Defesa Civil de Porto Alegre já esteve reunida com representantes da Região das Ilhas para discutir como serão os atendimentos durante o período de cheias do Guaíba. A reunião com os Centros de Relações Institucionais e Participativas (CRIPs) aconteceu nesta terça-feira (2). Foram pautadas avaliações e diagnósticos de atendimento às comunidades locais.

Os encontros são semanais e contam com representantes da Ilha Grande, Ilha do Pavão, Ilha da Pintada e Ilha das Flores. Na ocasião, também foi apresentado o novo coordenador da Defesa Civil Municipal, coronel Evaldo Rodrigues Jr., e definida a participação dos demais órgãos estaduais para as próximas reuniões.

Conforme o coordenador, a Secretaria Municipal de Segurança (SMSEG), através da Defesa Civil, atua permanentemente para enfrentar os efeitos das cheias na região. “É sabido que todos os anos aquelas comunidades estão sujeitas às cheias, e devemos estar a postos, em uma ação integrada, para minimizar os efeitos e amparar as populações locais”, afirma.

Deixe seu comentário: