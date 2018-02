O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico informou nesta quarta-feira que no mês de janeiro de 2018, com exceção da Região Sul, as chuvas foram inferiores à média na maior parte do Brasil. Segundo o comitê, apesar do resultado do primeiro mês do ano, o risco de qualquer déficit de energia em 2018 é igual a 0,3% para os subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e de e 0,1% para o Nordeste.

