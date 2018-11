As fortes chuvas que atingem o Rio de Janeiro deixaram diversas cidades em situação de alerta. Nessa quinta-feira, a prefeitura de Macaé, no Norte fluminense, declarou estado de calamidade, com suspensão das aulas na rede pública de ensino e recomendação para que as pessoas evitem sair às ruas. Já a capital sofre com os alagamentos e deslizamentos de terra.

